USA prüfen Schritte zur Regulierung von ChatGPT

In Italien ist ChatGPT gesperrt, Frankreichs Datenschützer CNIL gab auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag eine Prüfung bekannt. Die spanische Schwesterbehörde AEPD hat einer E-Mail an Reuters zufolge die EU-Behörden um entsprechende Schritte gebeten. In Deutschland lehnt das Bundesdigitalministerium ein Verbot ab.