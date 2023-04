ChatGPT als Anwalt oder Richter: „Wollen wir das?“

ChatGPT schreibt Hausübungen, Universitätsarbeiten und bei Bedarf wohl schon auch einfache Schriftsätze für Hobby-Juristen. Der Hype um ChatGPT erfasst mittlerweile jede Branche, in der eine künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen kann. Studien sehen durch die lernenden Chatbots viele Berufe in Gefahr, unter anderem jene von Rechtsexperten. Werden in Zukunft Bots miteinander verhandeln und ein Urteil über menschliche Fehler fällen?