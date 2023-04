ChatGPT: „Es ist nichts Böses, sondern hilft uns“

Arbeitsplätze sieht er nicht in Gefahr: „Ich sehe das nicht, denn wir haben ja überall einen massiven Fachkräftemangel. Was sich ändern wird, sind Berufsprofile.“ Soziale Intelligenz oder Einfühlungsvermögen könne eine künstliche Intelligenz aber nicht ersetzen, sie sei vor allem bei Standardaufgaben von Nutzen: „Anwendungsfelder gibt es etwa im Kundenservice, im Gesundheits- und Bildungswesen“, so Gruber. Der die Ängste, die viele Menschen plagen, versteht: „Natürlich sind Risiken dahinter und werden Fragestellungen aufgeworfen, die man angehen muss. ChatGPT zeigt auch, wo Handlungsbedarf bei Regulierungen besteht - wie weit darf künstliche Intelligenz gehen? Diese Entscheidungen müssen auf politischer Ebene getroffen werden.“