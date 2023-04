Musk: „Twitter hatte nur noch 4 Monate zu leben“

Es sei „schmerzhaft“ gewesen, so viele Leute zu kündigen, aber ohne radikale Sparmaßnahmen habe Twitter nur „vier Monate zu leben“ gehabt, sagte Musk am Mittwoch in einem Interview mit dem britischen Sender BBC. Vor der Übernahme hatte Twitter fast sein gesamtes Geschäft mit Werbeeinnahmen gemacht - zum Beispiel, wenn Unternehmen dafür bezahlen, dass ihre Tweets im Nachrichtenstrom von Nutzern auftauchen.