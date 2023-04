Die Pensions-Mentalität der Österreicher

Planung à la Austria: Änderungen im Pensionssystem haben eine langfristige Wirkung, deswegen sollten sie eigentlich nicht über Nacht passieren. Der Beschluss, das Antrittsalter der Frauen (60, Ausnahme Beamte, da war es immer gleich) an das der Männer (65) anzugleichen, stammt aus 1992! Man hatte also 30 Jahre Zeit, sich daran zu gewöhnen. Noch dazu dauert es weitere zehn Jahre, also bis 2033, bis alle bei 65 sind. Österreich ist dabei ein absolutes Schlusslicht in Europa. Ein unterschiedliches Pensionsalter nach Geschlecht gibt es kaum noch irgendwo.