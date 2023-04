Renault 5: So begegnet der Strom-Franzose dem ID.2

Im Rennen um den elektrischen Kleinwagenmarkt legt Renault vor. Die Franzosen wollen in knapp einem Jahr den Zoe-Nachfolger auf die Straße bringen. Der Renault 5 soll in der Produktion um rund ein Drittel günstiger sein als sein Vorgänger. Und diesen auch in anderer Hinsicht übertreffen - unter anderem mit einer neuartig konstruierten Batterie.