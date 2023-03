Deutsche Tempolimit-Studie von zweifelhaftem Wert

Nicht repräsentativ

Die Probleme der neuen Studie: Vor fünf Jahren waren „TomTom“-Geräte noch vorwiegend in teureren Modellen eingebaut, die tendenziell schneller unterwegs waren und die gemessene Durchschnittsgeschwindigkeit nach oben trieben. Außerdem fanden die Forscher viel Autobahnverkehr mit Geschwindigkeiten zwischen 80 km/h und 90 km/h - also vermutlich Lkw und Busse mit diesem Navi. In der Summe stellte sich heraus, dass die „TomTom“-Verkehrsdaten keineswegs repräsentativ waren und sich außerdem deutlich von den Daten bisheriger Studien abwichen.