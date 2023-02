Welche Chance die Klimaklage Jugendlicher nun hat

Kritik an der Aktion kam vom Koalitionspartner ÖVP. „Ich bezweifle, dass diese Klage gegen die Republik der richtige Weg ist“, meinte Generalsekretär Christian Stocker. Die Regierung habe bereits eine Vielzahl an wirksamen Klimaschutz-Maßnahmen auf den Weg gebracht. Angesichts der Tatsache, dass zwei NGOs hinter der Klage stecken, stelle sich zudem die Frage, „ob die Kinder und Jugendlichen nicht für ganz andere Zwecke instrumentalisiert werden“, so Stocker. Ähnlich äußerte sich auch FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Die Sorgen der Kinder und Jugendlichen seien aber absolut ernst zu nehmen.