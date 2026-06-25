Gemeinderätin will „Job“ für Freiwillige Taten

Wie ein Dienstvertrag bei der Feuerwehr

„Dass von Bürgern abkassiert wird, während man für eine eigene Gemeinderätin einen neuen Job schaffen will“, brachte Grünen-Stadträtin Sabine Fasching zum Glühen. Und: Zumal gerade ihre Partei lange Zeit den Zustand der Kläranlage kritisierte, soll nun kostenbedingt die Wassergebühr 33 Prozent nach oben geschraubt werden. „Ausgenommen sind Großunternehmen“, kochen auch FPÖ-Chef Michael Sommer und der Grün-Abgeordneter Georg Ecker. Letzterer: „Ich kann ja auch nicht bei der Feuerwehr etwa nach zehn Übungen sagen: Pfuh, das ist aber viel Aufwand – ich will künftig vertraglich bezahlt werden!“