Klimaklage gegen Ö vor Menschenrechtsgerichtshof

„Fridays for Future“ mit an Bord

Die Beschwerde wird mit Unterstützung von nationalen und internationalen Rechtsexperten, darunter auch das Ökobüro sowie „Scientists For Future Österreich“, verfasst. Die Verfahrenskosten sollen von einem Crowdfunding gedeckt werden, das „Fridays For Future Österreich“ als Trägerplattform der Kampagne auf respekt.net initiiert. Auch der Umweltmediziner Hans Peter Hutter unterstützt die Klage. Er warnte davor, dass die negativen Auswirkungen der Klimakrise künftig stark steigen werden.