„Wir werden auch noch 2040 mit Autos fahren“

Ein E-Auto ist für viele nicht leistbar. Was sollen diese Menschen machen?

Es wird bald mehr gebrauchte E-Autos am Markt geben. Dieser Markt entwickelt sich gerade und das ist gut so. Zusätzlich kommen kleinere Modelle. Die Hersteller reagieren. Hier wird sich in den kommenden Jahren einiges tun. Und drittens fördern wir das, sowohl den Ankauf mit 5000 Euro als auch die Infrastruktur. Wir haben ein Rekordbudget für die E-Mobilität.