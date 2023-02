China sorgt sich um Europa ...

Chinas Ober-Außenminister Wang Yi hat es zum Star der Münchner Sicherheitskonferenz gebracht. Er will ein Verhandlungspapier zur Beilegung des Ukrainekonflikts vorlegen. Dabei klang in seinen Aussagen deutlich die selbstbewusste Mahnung an Europa durch: ... wenn ihr schon selbst nicht in der Lage seid, in eurem Haus Ordnung zu schaffen ...