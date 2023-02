„Ich würde lügen, wenn ich sage, es ist leicht“

„Krone“: Frau Stroj, Sie sind in der Wissenschaft erfolgreich. Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?

Sandra Stroj: Mein Schwerpunkt ist die Laserablation mit dem Ultrakurzpuls-Laser. Er sendet Lichtblitze, die so extrem kurz sind, dass wir uns das gar nicht wirklich vorstellen können. Man kann damit Oberflächen, kleine Mikro-Bauteile, verschiedene Strukturen ganz präzise bearbeiten, die sonst nicht mit dem Laser bearbeitbar wären. Unsere Forschungsergebnisse kommen in der Medizin oder bei Speicherprozessen zum Einsatz.