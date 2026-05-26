Wiens Verkehrsstadträtin: „Es wird nicht lustig“

„Krone“: Frau Stadträtin, der neue Modal Split, der ja die Wege der Wiener dokumentiert, ist für die Stadt Wien kein Erfolg. Die Fahrten mit Rädern sind um 0,5 Prozent zurückgegangen, obwohl Sie 60 Millionen Euro ins Netz investiert haben. Man kann also sagen: Je mehr Sie für Radwege ausgeben, umso weniger werden sie genutzt.

Ulli Sima: Man kann das nicht so vergleichen. Letztes Jahr war scheinbar ein besonders verregnetes Jahr. Wir haben diesen signifikanten Rückgang auch bei den Bädern erlebt. Aber das sind immer Jahresschwankungen. Investitionen in Radwege sind trotzdem richtig, weil Radfahren im gemischten Verkehr für viele zu gefährlich ist.