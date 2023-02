Start-up Vay will Autos aus der Ferne steuern

Vay arbeitet an einem Tür-zu-Tür-Service, bei dem die Kunden per App ein elektrisches Fahrzeug bestellen. Das Einzigartige daran: Ein Telefahrer bringt das Auto direkt zu ihnen - ferngesteuert aus der Telefahrzentrale. Dort sitzen die Fahrer an einer Telefahrstation mit Lenkrad, Pedalen und allen notwendigen Bedienelementen. Die visuelle Wahrnehmung wird über Kamerasensoren aufgenommen und auf Bildschirme in der Telefahrstation übertragen. Geräusche des Straßenverkehrs, wie beispielsweise Einsatzfahrzeuge und andere Warnsignale, werden über Mikrofone auf die Kopfhörer der Telefahrer übertragen.