Ein Kriegsziel hat Putin bereits erreicht

Wenn nämlich in Deutschland die unwürdig geführte Diskussion schwelt, ob man nun die dringend benötigten Leopard-2-Kampfpanzer liefert, zeigt das nur, wie brustschwach die immer wieder postulierten Beteuerungen um ein geeintes und entschlossenes Europa sind. Tagelang gab es kein Ja und kein Nein, um dann in der Nacht auf Mittwoch letztendlich doch den Leoparden losschicken zu wollen. So soll Stärke und Entschlussfreudigkeit aussehen?