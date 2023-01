Die Brandstifterin

„Nicht brillant.“ Mit diesen Worten hat Christine Lagarde, die Chefin der EZB, beim World Economic Forum in Davos den Ausblick auf 2023 beschrieben. Nicht brillant also. Eine Aussage, die auch die Geldpolitik der EZB auf den Punkt bringt. Denn wie formulierte die oberste Währungshüterin in der höchstgelegenen Stadt Europas: „Die Inflation ist immer noch viel zu hoch.“ Hut ab! Das ist ungefähr so, als würde uns ein Brandstifter erklären, dass das Feuer noch lodert.