Lisa (36): „Meine Seele brauchte einen Neustart“

Es wurde einfach alles zu viel: Drei Kinder, eine pflegebedürftige Großmutter und der Schock, eine unheilbare Krankheit zu haben, trieben die sonst so aktive Lisa Kröbmannsberger in die Verzweiflung. Wie sie lernte, achtsamer mit sich selbst umzugehen. Sie fordert: Hilfe für die Seele in Anspruch zu nehmen, darf kein Stigma mehr sein!