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Hart umkämpfter Markt

Google erweitert KI-Plattform Gemini für Juristen

Digital
26.08.2026 08:00
Der Markt für KI-Anwendungen im Rechtswesen ist hart umkämpft.
Der Markt für KI-Anwendungen im Rechtswesen ist hart umkämpft.(Bild: AA+W - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Google erweitert seine KI-Plattform Gemini Enterprise um spezielle Anwendungen für Juristen. Mit dem Angebot „Gemini Enterprise for Legal“ sollen Kanzleien Routineaufgaben und komplexe Arbeiten bewältigen können, teilte die Alphabet-Tochter am Dienstag mit. Die Daten blieben dabei vertraulich.

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Das neue Zusatzprogramm enthalte Verknüpfungen zu juristischer Software sowie KI-Agenten, die spezialisierte Aufgaben ohne größere menschliche Aufsicht übernehmen könnten. Google stellte zudem Werkzeuge für den Finanzsektor vor.

Der Markt für KI-Anwendungen im Rechtswesen ist hart umkämpft. Konkurrenten wie Anthropic bauten ihre Angebote für Unternehmen zuletzt ebenfalls aus. Der Reuters-Mutterkonzern Thomson Reuters brachte am Montag ein eigenes Sprachmodell namens „Thomson 1.0“ auf den Markt.

Google erklärte, seine Plattform werde direkt mit Systemen von Thomson Reuters, dem KI-Entwickler Harvey und dem Datenanalyse-Unternehmen LexisNexis verbunden.

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