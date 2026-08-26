Google erweitert KI-Plattform Gemini für Juristen

Google erweitert seine KI-Plattform Gemini Enterprise um spezielle Anwendungen für Juristen. Mit dem Angebot „Gemini Enterprise for Legal“ sollen Kanzleien Routineaufgaben und komplexe Arbeiten bewältigen können, teilte die Alphabet-Tochter am Dienstag mit. Die Daten blieben dabei vertraulich.
Das neue Zusatzprogramm enthalte Verknüpfungen zu juristischer Software sowie KI-Agenten, die spezialisierte Aufgaben ohne größere menschliche Aufsicht übernehmen könnten. Google stellte zudem Werkzeuge für den Finanzsektor vor.
Der Markt für KI-Anwendungen im Rechtswesen ist hart umkämpft. Konkurrenten wie Anthropic bauten ihre Angebote für Unternehmen zuletzt ebenfalls aus. Der Reuters-Mutterkonzern Thomson Reuters brachte am Montag ein eigenes Sprachmodell namens „Thomson 1.0“ auf den Markt.
Google erklärte, seine Plattform werde direkt mit Systemen von Thomson Reuters, dem KI-Entwickler Harvey und dem Datenanalyse-Unternehmen LexisNexis verbunden.
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