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Drama in Pakistan

Feuer auf Entbindungsstation: 15 Neugeborene tot

Ausland
26.08.2026 08:33
Trauer nach dem Brand im Krankenhaus.
Trauer nach dem Brand im Krankenhaus.(Bild: AFP/AAMIR QURESHI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein tragischer Unfall erschüttert die pakistanische Hauptstadt Islamabad: Bei einem Brand in einem staatlichen Krankenhaus sind 15 Säuglinge gestorben.

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Das Feuer im Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) sei durch einen Defekt an einer Klimaanlage ausgelöst worden, teilten örtliche Rettungskräfte am Mittwoch mit.

Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich demnach 16 Neugeborene auf der Geburtsstation, ein Baby konnte gerettet werden. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle.

Das Feuer ist durch einen Defekt an einer Klimaanlage ausgelöst worden.
Das Feuer ist durch einen Defekt an einer Klimaanlage ausgelöst worden.(Bild: AFP/AAMIR QURESHI)
Viele Einsatzkräfte waren vor Ort.
Viele Einsatzkräfte waren vor Ort.(Bild: AFP/AAMIR QURESHI)
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