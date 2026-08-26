Drama in Pakistan
Feuer auf Entbindungsstation: 15 Neugeborene tot
Von krone.at
Ein tragischer Unfall erschüttert die pakistanische Hauptstadt Islamabad: Bei einem Brand in einem staatlichen Krankenhaus sind 15 Säuglinge gestorben.
Das Feuer im Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) sei durch einen Defekt an einer Klimaanlage ausgelöst worden, teilten örtliche Rettungskräfte am Mittwoch mit.
Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich demnach 16 Neugeborene auf der Geburtsstation, ein Baby konnte gerettet werden. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle.
Niedrige Standards in Spitälern
Staatliche Krankenhäuser sind wegen niedrigerer Standards in Pakistan unbeliebt. Wer es sich leisten kann, sucht für eine bessere Versorgung Privatkliniken auf.
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