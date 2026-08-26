Erneut bebte im Bezirk Neunkirchen die Erde

Dass die Erde unter dem Bezirk Neunkirchen zu den seismisch aktiven Regionen in Niederösterreich zählt, ist bekannt. In der Nacht auf Mittwoch wurden hier erneut Erdstöße registriert.
Es war in der Nacht genau um 2.46 Uhr, als in der Region zwischen Ternitz und Seebenstein die Erde bebte. Laut GeoSpere Austria erreichten die Erdstöße diesmal eine Stärke von 2,2 und waren daher nur „vereinzelt schwach spürbar“.
Keine Schäden erwartet
Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten, erklären Fachleute. Anders war das im Juli dieses Jahres, als ein Erbeben der Stärke 4,4 die Region rund um den Semmering erschütterte. Damals gingen binnen kurzer Zeit viele Wahrnehmungsmeldungen ein, auch leichte Beschädgungen wurden gemeldet.
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