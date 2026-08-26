Erneut bebte im Bezirk Neunkirchen die Erde

Keine Schäden erwartet

Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten, erklären Fachleute. Anders war das im Juli dieses Jahres, als ein Erbeben der Stärke 4,4 die Region rund um den Semmering erschütterte. Damals gingen binnen kurzer Zeit viele Wahrnehmungsmeldungen ein, auch leichte Beschädgungen wurden gemeldet.