Keine Anklage nach tödlichem Schneeräum-Unfall

„Keine Chance, anzuhalten“

Damit nicht genug: Wie immer bei tödlichen Arbeitsunfällen, an denen mehr als eine Person beteiligt ist, wurde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Diesbezüglich wird der Mann nun entlastet: „Ein Kfz-Sachverständiger hat festgestellt, dass der Beschuldigte ab dem Zeitpunkt, als der Traktor ins Rutschen kam, keine Chance mehr hatte, zu stoppen“, weiß Linda Ebert von der Staatsanwaltschaft Linz. Das Verfahren gegen den 29-Jährigen wurde eingestellt.