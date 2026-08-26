Keine Anklage nach tödlichem Schneeräum-Unfall

Ein 53-jähriger Schneeräumarbeiter wurde im Februar von einem Kollegen mit dem Traktor überrollt. Gegen den 29-jährigen Lenker wurde seither wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Nun wurden die Ermittlungen eingestellt – laut Sachverständigengutachten trifft den jüngeren Kollegen keine Schuld.
Ein tragischer Arbeitsunfall kostete am 20. Februar einen 53-jährigen Ungarn aus Linz das Leben. Er war mit seinem Kollegen, einem bosnischstämmigen Linzer, mit Schneeräumarbeiten am Hofmannsthalweg im Linzer Stadtteil Ebelsberg beschäftigt gewesen, als plötzlich das Unheil zuschlug: Der kleine, aber dennoch rund 900 Kilo schwere Traktor rutschte auf eine rund sechs Meter lange Außentreppe zu.
Wollte Traktor noch stoppen
Der ältere Mitarbeiter des privaten Räumunternehmens wollte sich noch vor das Fahrzeug stellen, das sein Kollege (29) lenkte, doch es war zu spät: Das Räumfahrzeug rutschte die Stufen hinunter und überrollte den 53-Jährigen, der noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen erlag. Der Lenker kam mit einem schweren Schock in ein Linzer Spital.
„Keine Chance, anzuhalten“
Damit nicht genug: Wie immer bei tödlichen Arbeitsunfällen, an denen mehr als eine Person beteiligt ist, wurde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Diesbezüglich wird der Mann nun entlastet: „Ein Kfz-Sachverständiger hat festgestellt, dass der Beschuldigte ab dem Zeitpunkt, als der Traktor ins Rutschen kam, keine Chance mehr hatte, zu stoppen“, weiß Linda Ebert von der Staatsanwaltschaft Linz. Das Verfahren gegen den 29-Jährigen wurde eingestellt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.