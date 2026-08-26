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Pause für Alysa Liu

Eiskunstlauf-Olympiasiegerin kündigt Auszeit an

Sport-Mix
26.08.2026 08:41
Alysa Liu
Alysa Liu(Bild: AP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Alysa Liu wird in der neuen Saison eine Wettkampfpause einlegen. Das teilte die 21-jährige US-Amerikanerin in einem Instagram-Beitrag mit. 

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Liu versicherte aber, dass sie für Wettbewerbe auf die Eisfläche zurückkehren werde. „Keine Sorge: Ich komme zurück.“ Sie werde sich die Zeit nehmen, sich „neu zu justieren, an den Feinheiten zu arbeiten und was sonst noch so dazugehört“, erklärte Liu.

Bei den Olympischen Spielen im Februar in Italien gewann Liu sowohl mit dem Team als auch im Einzel Gold. 2022 hatte sie im Alter von 16 Jahren vollkommen überraschend ihre Karriere beendet. Zur Saison 2024/2025 kehrte sie zurück und wurde auf Anhieb Weltmeisterin. In der vergangenen Saison folgte dann mit dem Olympiasieg die Krönung.

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