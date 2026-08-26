Eiskunstlauf-Olympiasiegerin kündigt Auszeit an

Bei den Olympischen Spielen im Februar in Italien gewann Liu sowohl mit dem Team als auch im Einzel Gold. 2022 hatte sie im Alter von 16 Jahren vollkommen überraschend ihre Karriere beendet. Zur Saison 2024/2025 kehrte sie zurück und wurde auf Anhieb Weltmeisterin. In der vergangenen Saison folgte dann mit dem Olympiasieg die Krönung.