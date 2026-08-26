Immer mehr gehen trotz Krankheit in die Arbeit

„Führt oft erst recht zu längeren Krankheitsphasen“

Laut dem AK-Arbeitsklimaindex stieg der Wert 2025 um drei Prozentpunkte an, auf insgesamt 65 Prozent – einen neuen Rekordwert. „Es ist weit verbreitet und führt oft erst recht zu längeren Krankheitsphasen, Burnout und im Endeffekt für die Arbeitgeber zu erheblichen wirtschaftlichen Produktivitätsverlusten“, erklärt AK-Expertin Brigitte Ohr-Kapral. Zum Vergleich: Vor der Corona-Krise – im Jahr 2019 – gingen nur 33 Prozent der burgenländischen Beschäftigten krank zur Arbeit.