Tirolerin (38) verkaufte bereits verpfändetes Auto

Bei Pfändung war der Freund vor Ort, sie nicht

Sie habe „ihrem Lebensgefährten vertraut“, sagte sie zum Verkauf des Autos (SUV der Marke Volvo), den sie Ende Jänner für 13.000 Euro tätigte. Der Freund sei auch bei der zuvor vorgenommenen Pfändung des Autos „vor Ort gewesen“. „Ich selbst war ja überhaupt nicht anwesend“, argumentierte sie. Sie habe diese Pfändung dann „aus den Augen verloren“. Und sie ergänzte: „Da das Auto viele Reparaturkosten verursachte, dachte ich, dass der Verkauf eine gute Idee sei.“