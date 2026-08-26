Julia Roberts und Beyoncé trauern um Dolly Parton

„Nie jemanden wie sie getroffen“

Oscarpreisträgerin Jane Fonda schrieb in einer bewegenden Instagram-Nachricht: „Ich bin am Boden zerstört. Ich habe gerade erfahren, dass Dolly von uns gegangen ist. Ich weiß, dass Millionen Menschen trauern, und ich möchte eines sagen: Mehr als jeder andere Mensch, den ich je gekannt habe, wird Dolly immer bei uns sein. Denn sie war so präsent, so kraftvoll, so großzügig und verspielt, dass sie für immer mit unserem Leben und unseren Herzen verwoben ist.“