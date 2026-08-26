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„Du warst Nordstern“

Julia Roberts und Beyoncé trauern um Dolly Parton

Society International
26.08.2026 08:54
Julia Roberts trauert um ihre Freundin Dolly Parton. Die Schauspielerin und die Country-Ikone ...
Julia Roberts trauert um ihre Freundin Dolly Parton. Die Schauspielerin und die Country-Ikone standen in den 80ern für den Film „Magnolien aus Stahl“ gemeinsam vor der Kamera.(Bild: APA-Images / Everett Collection)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Nach dem Tod von Dolly Parton haben die Pop-Superstars Taylor Swift und Beyoncé die Countrylegende als Ausnahmekünstlerin gewürdigt. Auch Stars wie Julia Roberts, Ex-Beatle Paul McCartney oder Barbra Streisand trauerten um die Sängerin.

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„Eine Welt ohne Dolly fühlt sich nicht möglich, nicht real und nicht richtig an“, teilte Taylor Swift „Variety“ mit. „Aber aufgrund der grenzenlos großzügigen Art, wie sie ihre Zeit auf dieser Erde verbrachte, und der zahllosen Leben, die sie zum Besseren verändert hat, wird ihr Vermächtnis für immer weiterleben.“

Beyoncé schrieb auf ihrer Website: „Du warst der Maßstab. Der Nordstern. Kühn und brillant. Talentiert und unbeirrbar.“ Weiter ergänzte Beyoncé, die Parton zu einer Mitwirkung an ihrem Grammy-prämierten Country-Album „Cowboy Carter“ eingeladen hatte: „Du hast so viele Lektionen darüber erteilt, wie man ganz man selbst sein kann.“

Dolly Partons Tod löste bei Stars wie Taylor Swift oder Beyoncé tiefe Betroffenheit aus.
Dolly Partons Tod löste bei Stars wie Taylor Swift oder Beyoncé tiefe Betroffenheit aus.(Bild: AP/John Russell)

„Heute ist die Sonne etwas blasser geworden“
„Dolly war ein wunderbarer, lebensfroher Mensch“, erklärte Julia Roberts, die mit Parton für den Film „Magnolien aus Stahl“ vor der Kamera stand, in einem Statement gegenüber dem „People“-Magazin. „Dass ich sie kennen durfte, betrachte ich als einen Schatz in meinem Leben. Heute ist die Sonne etwas blasser geworden.“

Dolly Parton und Julia Roberts standen für den Film „Magnolien aus Stahl“ gemeinsam vor der ...
Dolly Parton und Julia Roberts standen für den Film „Magnolien aus Stahl“ gemeinsam vor der Kamera.(Bild: APA-Images / Everett Collection)

Kollegin Sally Field teilte ein Foto des Casts des 80er-Jahre-Films auf Instagram und schrieb dazu: „Wenn es wirklich Engel auf Erden gibt, dann haben wir gerade einen verloren. Dolly Parton. Es wird nie wieder eine wie sie geben. Ich habe sie von ganzem Herzen geliebt und werde unsere gemeinsame Zeit für immer in Ehren halten. Für immer. Ruhe in Frieden, wunderbare Dolly.“

„Wunderbare Songwriterin und Sängerin“
„Der großartige Star Dolly Parton ist gestorben und es ist so traurig. Sie war so eine wunderbare Frau“, schrieb Ex-Beatle Paul McCartney auf Instagram. Es sei schwer vorstellbar, „in einer Welt ohne Dolly“ zu leben.

„Was für eine wunderbare Songwriterin und Sängerin Dolly war“, zollte Mick Jagger auf Instagram Tribut. „Sie hat so viele Menschen zusammengebracht, wir alle werden sie so sehr vermissen“.

Barbra Streisand würdigte sie als „wahre Naturgewalt“, Popstar Elton John als „gigantische Künstlerin“ mit dem „gütigsten Herz“.

„Nie jemanden wie sie getroffen“
Oscarpreisträgerin Jane Fonda schrieb in einer bewegenden Instagram-Nachricht: „Ich bin am Boden zerstört. Ich habe gerade erfahren, dass Dolly von uns gegangen ist. Ich weiß, dass Millionen Menschen trauern, und ich möchte eines sagen: Mehr als jeder andere Mensch, den ich je gekannt habe, wird Dolly immer bei uns sein. Denn sie war so präsent, so kraftvoll, so großzügig und verspielt, dass sie für immer mit unserem Leben und unseren Herzen verwoben ist.“

Sie habe „nie jemanden wie sie getroffen“, fuhr Fonda fort. „Sie war zugleich ein freches, verspieltes Südstaaten-Mädel aus den Tälern Tennessees und eine tiefgründige, gefühlvolle Denkerin, die Menschen bis in ihr wahres Inneres hinein durchschauen konnte. Sie war vieles: Songwriterin, Sängerin, Multiinstrumentalistin, Autorin, Scherzkeks, Visionärin, treue Freundin – eine Frau, die nie ins Bett ging, bevor sie und ihre Freunde nicht so herzhaft gelacht hatten, dass sie sich vor Lachen kaum noch halten konnten.“

„Sie war wirklich ein Engel auf Erden“
Auch Sängerin Sabrina Carpenter, die mit Dolly Parton den Song „Please, Please, Please“ aufgenommen hatte, trauerte um die Country-Ikone: „Oh Dolly! Das einzige, was ich nach unserem ersten Treffen sagen konnte, war: ,Sie ist wirklich ein Engel auf Erden‘ und ,Wir sehen aus, als könnten wir Schwestern sein!‘.“

Sie werde „unser Lachen und unsere Gespräche in Ehren halten, deine Weisheit, deine verspielte Lebenseinstellung und deinen perfekten Humor werde ich für die dunklen Tage im Herzen bewahren“, schrieb Carpenter auf Instagram weiter. „Es wird nie wieder jemanden wie dich geben – und was für ein Glück wir alle hatten, deine einzigartige Magie sowie deine unvergleichliche Stimme, deine Lieder und dein Herz erleben zu dürfen. Die Welt wird ewig nach einem Licht wie dem deinen suchen.“

Parton verlor Kampf gegen den Krebs
Dolly Partons Familie hatte am Dienstag den Tod der Sängerin bekannt gegeben. Sie erlag laut ihrem Management einer Krebserkrankung. Sie wurde 80 Jahre alt.

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Bekannt wurde Parton mit Hits wie „Jolene“ und der Ballade „I Will Always Love You“, die in der Version von Whitney Houston zu einem der erfolgreichsten Hits aller Zeiten wurde. Im Laufe ihrer über 60-jährigen Karriere veröffentlichte Parton fast 50 Studioalben und verkaufte mehr als 100 Millionen Platten. Sie stand häufiger an der Spitze der Charts als jede andere Countrymusikerin.

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