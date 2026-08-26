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Todesursache enthüllt

Dolly Parton kämpfte vor ihrem Tod gegen den Krebs

Society International
26.08.2026 07:59
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Dolly Parton ist tot: Die Countrylegende starb im Alter von 80 Jahren in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Ihr Pressesprecher enthüllte am Dienstag auch die Todesursache.

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„Nach einem mutigen, kurzen Kampf gegen den Krebs ist Dolly heute aus dem irdischen Leben geschieden. Sie starb im Vanderbilt-Ingram Cancer Center im Kreise ihrer Angehörigen“, teilte Partons Sprecher Marcel Pariseau in einem Statement, aus dem US-Medien zitierten, mit.

„Dolly hat Türen geöffnet“
Den Tod von Parton machte am Mitwoch ihr Neffe Bryan Seaver im Namen der Familie Parton bekannt. In einem Instagram-Video sagte er, seine Tante sei jetzt „in den Armen von Jesus“, wo sie auf ihre Eltern treffen würde.

Mit dieser bewegenden Botschaft machte Dolly Partons Neffe am Dienstag den Tod der Country-Ikone öffentlich:

„Dolly hat Türen geöffnet – nicht nur für mich, sondern für ihre ganze Familie“, hieß es in der Nachricht weiter. „Sie öffnete zudem Türen für Generationen von Sängern, Songtextern, Musikern und Träumern.“

„Wir sind traurig, aber nicht Dolly. Sie hat ihr Leben gelebt“, erklärte Seaver, der Parton zwei Jahrzehnte als Sicherheitschef diente. Es habe ihren Wünschen entsprochen, dass er ihren Tod verkündet, hieß es. „She will always love you“, fügte ihr Neffe hinzu.

Partons Ehemann starb im Frühjahr 2025
Erst im März 2025 war Partons Ehemann Carl Dean im Alter von 82 Jahren verstorben. „Carl und ich haben viele wundervolle Jahre miteinander verbracht“, schrieb die Country-Ikone damals. „Worte können der Liebe, die wir über 60 Jahre lang geteilt haben, nicht gerecht werden.“

Im letzten Jahr musste Dolly Parton von ihrem geliebten Ehemann Carl Dean Abschied nehmen.
Im letzten Jahr musste Dolly Parton von ihrem geliebten Ehemann Carl Dean Abschied nehmen.(Bild: Instagram.com/dollyparton)

Der Verlust traf die Musikerin tief, so tief, dass sie monatelang keine Texte mehr schreiben konnte, wie sie öffentlich gestand. „Vielleicht später“, verriet sie in einem NBC-Interview. Dennoch veröffentlichte sie nur wenige Tage nach seinem Tod den Song „If you hadn‘t been there“, um an ihren Mann zu erinnern. Darin fragt sie sich, wer und wo sie ohne ihn wäre. „I thank God and you, Oh, for your loving care.“

Schwester bat Fans, für Dolly zu beten
Ende September 2025 musste Parton aus gesundheitlichen Gründen mehrere für Dezember geplante Konzerte in Las Vegas absagen.

Wenige Tage später sorgte ihre Schwester Freida für Aufregung bei den Fans des Country-Stars, als sie darum bat, für Dolly zu beten. „Viele von euch wissen, dass sie sich in letzter Zeit nicht besonders gut gefühlt hat“, schrieb sie auf Facebook. Kurz darauf relativierte sie ihre Aussage und sagte, sie habe niemanden erschrecken wollen.

Fans legten bei der Bronzestatue von Dolly Parton in Sevierville, Tennessee, Blumen und Karten ...
Fans legten bei der Bronzestatue von Dolly Parton in Sevierville, Tennessee, Blumen und Karten ab.(Bild: AFP/A.M. STEWART)
Der Schock nach dem Tod von Dolly Parton sitzt bei vielen Fans tief.
Der Schock nach dem Tod von Dolly Parton sitzt bei vielen Fans tief.(Bild: AFP/A.M. STEWART)

Doch bei Parton mehrten sich die gesundheitlichen Probleme. Sogar ihren Ehren-Oscar holte sie sich im vergangenen November nicht persönlich in Los Angeles ab. Im Mai sagte sie dann die für September geplante Konzertreihe in Las Vegas ab.

Bis zuletzt auf der Bühne
Parton gehörte zur Generation der Stars, die – ähnlich wie der US-amerikanische Country-Sänger, Gitarrist und Songwriter Willie Nelson – bis ins Alter unermüdlich auf der Bühne standen. Über Jahrzehnte prägte sie die Country Music.

Zu Dolly Partons berühmtesten Hits gehörte „Jolene“ – hier können Sie sich den Song anhören:

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Ihre Karriere war beispiellos. Das brachte ihr auch eine weltweite, treue Fangemeinde und die Bewunderung und Zuneigung von Kolleginnen und Kollegen ein.

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