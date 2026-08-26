Dolly Parton kämpfte vor ihrem Tod gegen den Krebs

Doch bei Parton mehrten sich die gesundheitlichen Probleme. Sogar ihren Ehren-Oscar holte sie sich im vergangenen November nicht persönlich in Los Angeles ab. Im Mai sagte sie dann die für September geplante Konzertreihe in Las Vegas ab.

Bis zuletzt auf der Bühne

Parton gehörte zur Generation der Stars, die – ähnlich wie der US-amerikanische Country-Sänger, Gitarrist und Songwriter Willie Nelson – bis ins Alter unermüdlich auf der Bühne standen. Über Jahrzehnte prägte sie die Country Music.