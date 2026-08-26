Kreml bestätigt Besuch des CIA-Chefs in Moskau

Zuerst noch Unwissen vorgeschützt

Zu den Inhalten von Ratcliffes Gesprächen in Moskau machte Peskow demnach keine Angaben. Am Vortag hatte der Kremlsprecher nach der Landung der Boeing C-17 noch behauptet, ihm sei nichts bekannt dazu. Russische Kommentatoren amüsierten sich über die Äußerungen, weil es Aufnahmen von dem Flugzeug in den sozialen Netzwerken gab. Viele fragten sich, wie eine solche riesige Maschine ohne Wissen der Staatsführung mit dem CIA-Chef an Bord einfach auf dem Flughafen Wnukowo landen könne.