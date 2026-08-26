„Ein absoluter Albtraum!“ LASK-Gegner am Boden

„Bis man für diesen Klub spielt, versteht man nicht, was das für ein Klub ist. Besonders in Schottland“, schilderte der einstige Torwart Kasper Schmeichel, der von 2024 bis 2026 das Trikot von Celtic getragen hatte, im Interview bei Sky. „Die nächsten Tage werden für den Verein die Hölle sein, vor allem, da man auch letztes Jahr in den Play-offs ausgeschieden ist.“ Damals hatte man sich dem kasachischen Klub FK Qairat Almaty im Elfmeterschießen geschlagen geben müssen.