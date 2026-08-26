„Ein absoluter Albtraum!“ LASK-Gegner am Boden

„Ein absoluter Albtraum!“ Ex-Celtic-Keeper Kasper Schmeichel, der in Linz als Co-Kommentator und Experte für Amazon Prime im Einsatz war, brachte die Gefühlslage der Schotten nach dem 1:5-Debakel gegen den LASK auf den Punkt. Damit verpasste der Traditionsverein doch noch den Sprung in die Champions League.
„Bis man für diesen Klub spielt, versteht man nicht, was das für ein Klub ist. Besonders in Schottland“, schilderte der einstige Torwart Kasper Schmeichel, der von 2024 bis 2026 das Trikot von Celtic getragen hatte, im Interview bei Sky. „Die nächsten Tage werden für den Verein die Hölle sein, vor allem, da man auch letztes Jahr in den Play-offs ausgeschieden ist.“ Damals hatte man sich dem kasachischen Klub FK Qairat Almaty im Elfmeterschießen geschlagen geben müssen.
Klare Führung aus der Hand gegeben
Schottlands Rekordmeister ging am Dienstagabend vor ausverkauftem Haus in Linz mit 1:0 in Führung, hatte somit im Gesamtscore mit 4:0 klar die Nase vorne. Man hatte zu diesem Zeitpunkt alles im Griff. Doch dann riss der Faden, der LASK drehte auf und feierte nach einem 5:1-Erfolg sensationell den erstmaligen Einzug in die Königsklasse.
Schwierige Aufarbeitung
„Für uns ist es ein unglaublich enttäuschender Abend. Der LASK hat wieder sehr intensiv und körperbetont gespielt. Sie haben es verdient, zu gewinnen“, meinte Celtic-Coach Martin O’Neill bei Sky.
Somit heißt es für die Schotten Europa League statt Champions League. „Das Ganze zu verdauen, wird eine schwierige Angelegenheit“, so O’Neill.
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