Nach Rückzug von LR Mair bleibt eine schiefe Optik

In jüngster Zeit erhitzen – ähnlich wie die zuletzt hochsommerlichen Temperaturen – immer wieder aufkommende Gerüchte über etwaige Postenschacher die Gemüter. Sprich, dass die eine Person diese Position nur bekommen habe, weil sie den Boss gut kenne. Umgekehrt freilich sind ähnliche Szenarien ebenso nicht ausgeschlossen. Oft steckt purer Neid hinter diesen Gerüchten. Von Kandidaten, die nicht zum Zug gekommen sind. Oft, aber eben nicht immer. Vor allem die ÖVP scheint derzeit einen „Lauf“ in dieser Hinsicht zu haben. Einen, der alles andere als angenehm für die Partei und deren Spitzen ist. Aber gleich vorweg: Andere Parteien, aber auch Kammern sind diesbezüglich um keinen Deut besser.