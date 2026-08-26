Flugzeuge eingedrungen
Südkorea schickt wegen Russland Abfangjäger los
Russische Militärflugzeuge sind nach Angaben Seouls in die südkoreanische Luftverteidigungszone eingedrungen. Als Reaktion schickte die Luftwaffe am Mittwoch Kampfjets los.
Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurde der eigentliche südkoreanische Luftraum bei dem Vorfall aber nicht verletzt. Die Luftverteidigungszone eines Landes ist größer als sein Luftraum und bezeichnet die Zone, in der aus Gründen der militärischen Luftverteidigung durchquerende Flugzeuge überwacht werden.
Nicht der erste Zwischenfall
Bereits Ende Juni waren mehr als zehn chinesische und russische Militärflugzeuge in die südkoreanische Luftverteidigungszone eingedrungen. Auch damals schickte Seoul Kampfjets los. Russland und China sind traditionelle Verbündete Nordkoreas. Südkorea und Nordkorea befinden sich seit Ende des Koreakriegs 1953 offiziell noch immer im Kriegszustand.
Angespanntes Verhältnis
Südkoreas Beziehungen zu Russland haben sich verschlechtert, seit Südkorea sich den westlichen Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs in der Ukraine angeschlossen und Moskau engere Beziehungen zu Pjöngjang aufgebaut hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.