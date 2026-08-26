Südkorea schickt wegen Russland Abfangjäger los

Nicht der erste Zwischenfall

Bereits Ende Juni waren mehr als zehn chinesische und russische Militärflugzeuge in die südkoreanische Luftverteidigungszone eingedrungen. Auch damals schickte Seoul Kampfjets los. Russland und China sind traditionelle Verbündete Nordkoreas. Südkorea und Nordkorea befinden sich seit Ende des Koreakriegs 1953 offiziell noch immer im Kriegszustand.