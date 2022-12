So lang brauchen E-Autos, bis es drinnen warm wird

Unterschiede bei der Isolierung

Bei der Wärme-Isolation gibt es ebenfalls Unterschiede: In manchen Fahrzeugen sinkt die Temperatur wesentlich langsamer ab als in anderen. Das ist wichtig bei kurzen Stopps, weil weniger Energie zum erneuten Aufheizen benötigt und damit auch die Reichweite stärker geschont wird. Im Test schnitten BMW und VW diesbezüglich am besten ab - mit immerhin noch 16 bzw. 15 Grad Innenraumtemperatur nach fünf Minuten Motorstillstand sowie 10 bzw. 9 Grad nach einer halben Stunde Pause. Die anderen Autos kühlen schneller und weiter ab.