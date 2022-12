Leisten sich die Wiener heuer einen Christbaum?

Er grünt nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter wenn es scheint. Der allseits beliebte Christbaum hat wieder Saison. Pünktlich zum Start des Verkaufs waren die grünen Tannen sogar mit Schnee bedeckt. An 264 Standorten in der ganzen Stadt bieten die Standler von heimischer Nordmanntanne bis dänischer Fichte Bäume für die große und kleine Geldbörse an.