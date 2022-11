Lehrstellen-Portal erleichtert die Arbeitssuche

Im Burgenland fehlt es in allen Branchen an Lehrlingen. Das liegt unter anderem an den geburtenschwachen Jahrgängen und an der Tatsache, dass die Babyboomer-Generation ins Pensionsalter kommt. „Hinzu kommt eine verfehlte Bildungspolitik, die die schulische Ausbildung jahrzehntelang überhöht und die Lehre vernachlässigt hat. Deshalb fehlen nun in Hunderten heimischen Betrieben Arbeitskräfte“, so Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth.