Tinnitus: Das hilft gegen „Dauerpfeifen“ im Ohr

„Selbsthilfe bei Tinnitus“ - für rund eine Million von Ohrengeräuschen betroffenen Menschen hierzulande bedeutet dieses neue Buch von Prim. e.m. Dr. Herwig Edlinger Hoffnung. Der HNO-Facharzt aus Feldbach (Steiermark) war bis zur Beendigung seiner medizinischen Laufbahn einer der führenden Tinnitus-Spezialisten in Österreich und auch Experte für die Leser der Krone. Nun hat er zusammengefasst, was die Patienten selbst zur Linderung der quälenden Beschwerden beitragen können bzw. sollen. Das ist aktueller denn je: Die Zahl der Tinnitus-Kranken wächst ständig an. Die Geräusche werden höchst unterschiedlich als Sausen, Brummen, Pfeifen, Klingeln, Klopfen, Rauschen, Klirren, Glockenläuten usw. empfunden.