Computer erkennt Lawinen nun auf Satellitenbildern

Erste Ergebnisse „nicht zufriedenstellend“

Diese manuelle Kartierung bildete die Grundlage, um den Computer zu trainieren - ihm also beizubringen, was in der Aufnahme eine Lawine ist und was nicht. Dabei wurden neben den optischen Daten auch topografische Informationen verwendet. Denn Lawinen entstehen praktisch nur in Hängen, die steiler sind als 30 Grad.