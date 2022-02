Künstliche Intelligenz sucht unbekannte Teilchen

So lernt das Punzi-Net, „verschiedene mögliche Massen eines Teilchens auf einmal zu prüfen, sogar solche, die nicht in den Trainingsdaten enthalten waren“, erklärte Inguglia in einer Aussendung. Vor allem, wenn die Masse eines Teilchens nicht genau bekannt ist, könne so die Suche enorm beschleunigt werden. Das macht das neue Werkzeug zum Beispiel für die Suche nach der rätselhaften Dunklen Materie interessant.