HiPP-Chef: „Wir werden wie Täter dargestellt“

Die „vorsichtige Kommunikation“ im Erpressungsfall sei darin begründet, dass man die Ermittlungen nicht behindern wolle, sagte Hipp am Dienstagabend der Tageszeitung „Die Presse“. Das Drohschreiben sei am 27. März in einem allgemeinen Mail-Postfach eingelangt, das alle zwei bis drei Wochen kontrolliert werde. Von diesem Zeitpunkt an habe es bis zum 16. April gedauert, bis die E-Mail entdeckt worden sei. Die Kritik daran wollte Hipp im Gespräch mit der Tageszeitung nicht stehen lassen. „Das wäre so, als würden Sie einen Brief über den Zaun ins Firmengelände werfen und hoffen, dass es jemand findet.“