TU Graz macht künstliche Intelligenz verständlich

Was ist Künstliche Intelligenz, wie wirkt sie im Alltag, was kann sie, was kann sie nicht, was soll sie können, was nicht? Das seien die Fragen, die in den Workshops mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf abwechslungsreiche Weise besprochen werden sollen. In kurzen, spielerischen Einheiten werden grundlegende Methoden dieser Technologie behandelt. „Es ist keinerlei Grundkenntnis notwendig“, betonte der Grazer Projektverantwortliche.