Smart Hashtag One: Better Call Smart!

So fährt sich der Smart #1

Einen Startknopf gibt es nicht, Fuß auf der Bremse reicht für die Fahrbereitschaft. Per Lenkstockhebel legt man wie in einem Mercedes die Fahrstufe ein. Der Motor spricht E-typisch sofort an und schiebt nachdrücklich nach vorn. Die Pedalkennlinie lässt sich dreistufig per Fahrmodus anpassen, der auch die verfügbare Motorleistung beeinflusst. Volle Power gibt’s nur auf Sport. Da geht sich der Sprint von 0 auf 100 km/h in dem nach DIN 1,8 Tonnen schweren Kompakt-SUV dann in 6,7 Sekunden aus. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h. Mahr, als die Konkurrenz zulässt.