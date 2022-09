Bäderchefs brüten über Energie-Sparplänen

„Gerade die älteren Semester schätzen die Wohlfühlatmosphäre“, weiß Alexander Fritz, Betriebsleiter der Bregenzer Bäder. Die Heizung hinunterdrehen will er definitiv nicht, lieber Teilbereiche schließen. „Wir bereiten uns auf den Fall der Fälle vor und überlegen, was eventuell außer Betrieb gehen könnte." Ganz so weit ist es aber noch nicht, weshalb Fritz vorerst auf andere Maßnahmen setzt. So wurde beispielsweise zuletzt die Revisionszeit etwas verlängert.