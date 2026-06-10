Niklas Pertlwieser neu bei Austria Lustenau

Austria Lustenau hat Niklas Pertlwieser vom SKU Amstetten verpflichtet, der Innenverteidiger unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2029. Pertlwieser durchlief den Nachwuchs beim Wolfsberger AC. In der vergangenen Saison stand der 22-jährige Defensivmann in Liga zwei für Amstetten in 29 Pflichtspielen auf dem Rasen. Nach Lord Afrifa von Sturm Graz ist Pertlwieser der zweite Neuzugang der Austria.