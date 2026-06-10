Niklas Pertlwieser neu bei Austria Lustenau

Zweiter Neuzugang bei Austria Lustenau, nach Lord Afrifa von Sturm Graz holt der Neo-Bundesligist Niklas Pertlwieser vom Zweitligisten Amstetten. Der Innenverteidiger unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei den Grün-Weißen.
Austria Lustenau hat Niklas Pertlwieser vom SKU Amstetten verpflichtet, der Innenverteidiger unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2029. Pertlwieser durchlief den Nachwuchs beim Wolfsberger AC. In der vergangenen Saison stand der 22-jährige Defensivmann in Liga zwei für Amstetten in 29 Pflichtspielen auf dem Rasen. Nach Lord Afrifa von Sturm Graz ist Pertlwieser der zweite Neuzugang der Austria.
„Mit Niklas verstärken wir uns mit einem jungen österreichischen Innenverteidiger. Bei seinem bisherigen Klub hat er gezeigt, dass er mit seinem konsequenten Zweikampfverhalten, seiner Geschwindigkeit und vor allem seinem starken Spielverständnis die idealen Voraussetzungen mitbringt, um unsere Defensive zu bereichern“, sagt Lustenau-Sportchef Dieter Alge.
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