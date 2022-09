„Mutalk“-Mikrofon soll für Privatsphäre sorgen

Voice-Chat ist die wichtigste Kommunikationsmethode in Facebooks Metaverse und in Online-Spielen. Wenn sich die Stimmung aufheizt, kann es schnell laut und in weiterer Folge zu Beschwerden von Familie und Nachbarn führen. Die Panasonic-Tochter Shiftall hat daher mit „mutalk“ ein Bluetooth-Mikrofon mit besonderer Dämpfung vorgestellt, die einerseits verhindern soll, dass störender Lärm des Nutzers nach außen dringt; und andererseits auch dafür sorgt, dass keine Umgebungsgeräusche von außen in die virtuelle Welt dringen.