Dem ersten Honda Civic Type R reichten noch 116 PS

Mit Generation zwei erstmals in Europa

Die zweite Generation des Type R (2001-2005) mit dem Code EP3 wurde dann auch in Europa verkauft: Das auch in Großbritannien produzierte Modell verfügte über einen neuen, inzwischen als Ikone geltenden 2,0-Liter-DOHC-i-VTEC-Motor der „K“-Serie. Hinzu kamen verbesserte Bremsen, ein Sechsganggetriebe mit kurzer Übersetzung und eine aus hochfestem Stahl gefertigte Karosserie, welche die statische Torsionssteifigkeit gegenüber dem EK9 um 80 Prozent erhöhte. Der Wagen besaß eine Toe-Control-Link-Federbeinaufhängung vorne und eine Reactive-Link-Doppelquerlenkeraufhängung hinten sowie eine elektrische Servolenkung mit variablem Übersetzungsverhältnis.