Wer gut sieht, ist auch besser in der Schule

„Gerade in der Phase des Schulbeginns, in der das stundenlange Nahsehen am Schreibtisch losgeht, sind Schulkinder besonders gefährdet, eine Fehlsichtigkeit zu entwickeln. Leistungsprobleme durch unerkannte Sehschwäche sind oft die Folge. Daher ist es wichtig, die Sehleistungen der Sprösslinge im Auge zu behalten - und das am besten schon vor dem ersten Schultag“, empfiehlt Markus Gschweidl, Bundesinnungsmeister der Augen- und Kontaktlinsenoptiker.