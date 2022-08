NEOS: Wir sind etwas Besseres!

Liberalismus als Hemmschuh im Kampf gegen Teuerung

In der Politik muss „besser sein“ ohnedies bedeuten, etwas besser zu können. Inhaltlich stießen die NEOS dabei in den letzten Krisenjahren an die Grenzen ihrer liberalen Ideologie. Liberalismus will die größtmögliche Unabhängigkeit und Freiheit des einzelnen Bürgers. Staatliche Eingriffe sind auf ein Minimum zu beschränken. Damit - mit dem freien Markt in der Wirtschaft - werden die NEOS im Kampf gegen die Teuerung nicht weit kommen.