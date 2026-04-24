ORF schließt Kündigung der Mitarbeiterin aus

Keine Genehmigung für Interviews

Arbeitsrechtler Roland Gerlach sagte in der Sitzung, dass sowohl Weißmann als auch die Mitarbeiterin unternehmensschädigendes Verhalten gezeigt hätten. Beide hätten etwa ohne Genehmigung Interviews gegeben, in denen sie das Verhalten des ORF hinterfragten, beziehungsweise dem Unternehmen mit Klagen gedroht. Weißmann sieht sich etwa von dem Compliance-Bericht bestätigt, laut dem er die Mitarbeiterin nicht sexuell belästigt hat, und kündigte Klagen auf fast vier Millionen Euro an. Schließlich würden ihm Gehälter für weitere fünf Jahre als ORF-General entgehen. Die Mitarbeiterin bezeichnet die Darstellungen Weißmanns und den Bericht als „Lüge“. Auch die Gleichbehandlungsanwaltschaft findet das Ergebnis der Untersuchung „höchst fragwürdig“.