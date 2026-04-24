Flammenmeer im Lesachtal: Acht Hektar Wald brennen

Die zusätzliche Herausforderung: fehlendes Löschwasser! Um das Feuer überhaupt bändigen zu können, mussten die Helfer in Schwerstarbeit eine vier Kilometer lange Leitung den Berg hinauf verlegen. Zusätzlich rasten drei schwere Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr hin und her, um Nachschub herbeizuschaffen.

Hubschrauber im Einsatz

Freitagfrüh wurde der Kampf gegen die Flammen wieder aufgenommen. Während sich die Einsatzkräfte am Boden gegen die Feuersbrunst stemmen, rückte auch Verstärkung in der Luft an: Zwei Hubschrauber kreisen über dem Tal und versuchen, den Brand von oben zu ersticken.