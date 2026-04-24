Feuerpause zwischen Israel und Libanon wackelt

„Beirut hat kein Druckmittel“

Eine Herausforderung bei den Verhandlungen ist wohl, dass die US-Regierung diese mit Vertretern der libanesischen Regierung führt, nicht mit der Hisbollah direkt. „Die libanesischen Behörden treten in Verhandlungen, ohne irgendein Druckmittel zu haben“, sagte der hochrangige Hisbollah-Funktionär Mahmud Komati. „Die Vereinigten Staaten werden mit dem Libanon zusammenarbeiten, um ihm dabei zu helfen, sich vor der Hisbollah zu schützen“, sagte US-Präsident Donald Trump wiederum. Er werde demnächst den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und den libanesischen Präsidenten Joseph Aoun empfangen.