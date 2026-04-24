Joanna Lumleys frecher Fehler zum 80. Geburtstag

Der echte Durchbruch ließ aber auf sich warten. In den 1970er-Jahren spielte sie im Horrorfilm „Dracula braucht frisches Blut“, in der Krimiserie „Mit Schirm, Charme und Melone“, wo sie nach Honor Blackman und Diana Rigg die neue Kollegin Purdey von John Steed (Patrick Macnee) war, und in der Fantasy-Serie „Sapphire & Steel“. In den 1980ern war sie unter anderem in zwei wenig gelungenen Fortsetzungen von „Der rosarote Panther“ zu sehen.